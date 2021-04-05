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«Это безусловно»: Владимир Познер заявил, что вновь приедет в Грузию

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал протесты в Тбилиси, спровоцированные его приездом, и заявил, что непременно вернется еще раз в Грузию. Об этом он написал в блоге на своем сайте.

Познер поблагодарил всех, кто поздравил его с 87-м днем рождения, и «выразил тревогу» в связи с ситуацией в грузинской столице. Он намеревался отметить там праздник — уже в третий раз, — но был вынужден преждевременно покинуть Грузию из‑за акции протеста.

«Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать — зачем подвергать опасности моих друзей как минимум», — рассказал Познер.

Телеведущий объяснил случившееся «отчаянной политической борьбой» в Грузии. По его мнению, оппозиция использовала его приезд в своих целях и, вероятно, заплатила участникам акции.

Познер добавил, что «совершенно замечательно» отпраздновал свой день рождения в Москве, а «тбилисский опыт» в этом только помог. Также телеведущий подчеркнул, что не остался в обиде на Грузию и намерен приехать туда в другой раз.

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию, это безусловно», — заявил Познер.

Ранее Познер отказывался от комментариев на тему произошедшего в Тбилиси. По его мнению, ситуация, сложившаяся из‑за позиции журналиста по Абхазии, и сами грузинские протестанты — их было примерно 40 человек — не стоят внимания.

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