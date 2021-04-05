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В инциденте в Суэцком канале ложно обвинили Марву Элселехдар. Она — первая женщина-капитан Египта

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

После инцидента с контейнеровозом Ever Given, перегородившим Суэцкий канал, в соцсетях распространились слухи и фейковые статьи о том, что судном управляла Марва Элселехдар — первая египетская женщина-капитан. Об этом рассказала Би-би-си.

Несколько аккаунтов в твиттере разместили ложные заявления от имени Элселехдар о том, что она причастна к аварии. Кроме того, в сети появились поддельные скриншоты статьи Arab News о роли девушки в инциденте.

Это вынудило капитана опубликовать в инстаграме опровержение, а также заявить о сексизме в свой адрес в разговоре с журналистами.

«Я чувствовала, что могу стать мишенью, возможно, потому что я успешная женщина в этой области или потому что я египтянка», — отметила Элселехдар.

По ее словам, она не впервые сталкивается с предвзятым отношением к себе. Сложности возникали в мореходной академии, где училась девушка. Туда до нее не принимали женщин. Кроме того, Элселехдар было сложно найти работу после завершения обучения.

«Люди в нашем обществе до сих пор не принимают идею о том, что девушки могут работать в море вдали от своих семей в течение длительного времени. Но когда ты делаешь то, что любишь, необязательно искать одобрения у всех», — сказала Элселехдар.

Сейчас девушка работает на корабле Aida IV первым помощником капитана. Слухи о причастности к инциденту с Ever Given поначалу испугали Элселехдар, поскольку могли негативно повлиять на ее репутацию и дальнейшую карьеру в мореходстве.

Однако многие пользователи соцсетей поддержали девушку, которая в 2015 году стала первой женщиной-капитаном из арабских стран в водах Суэцкого канала. «Кроме того, стоит отметить, что я стала еще более знаменитой, чем раньше», — добавила она.

В следующем месяце Марва Элселехдар будет сдавать свой последний экзамен на получение полного звания капитана. Она надеется, что сможет стать примером для других женщин в индустрии.

400-метровое судно Ever Given, принадлежащее компании Evergreen Marine, перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. 24 марта в водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей.

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