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Актриса Тэнди Ньютон решила вернуть себе настоящее имя — Тэндиве

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:55

Актриса Тэнди Ньютон призналась, что все это время люди неправильно писали и произносили ее имя. Об этом она рассказала в интервью британскому Vogue.

Дело в том, что в самом начале ее карьеры кто‑то упустил последний слог, написав Тэнди вместо Тэндиве. И теперь актриса намерена вернуться к истинному написанию имени.

«Так меня зовут. Так меня всегда звали. Я забираю то, что принадлежит мне по праву», — заявила Ньютон.

По ее словам, ошибку в ее имени сделали редакторы титров к ее первому фильму — австралийской драме «Флирт» 1991 года с Николь Кидман и Ноа Тейлор в главных ролях. Было ли это сделано намеренно, не уточняется.

Тэндиве переводится как «возлюбленная» с языка шона, распространенного в Зимбабве, откуда родом мать Ньютон. С этого момента к актрисе будут обращаться именно так.

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