В Москве застроят жилыми и офисными домами семь бывших промзон

На месте семи бывших промзон в Москве построят новые офисные и жилые дома. Как сообщается на сайте мэра Москвы, «привести в порядок» планируется Грайвороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан.

Под «решения о комплексном развитии территорий» попадает более 77 гектаров земли. Самый большой участок занимает Грайвороново — 18,16 гектар. Самый маленький — промзона в Зюзино, под которую было выделено 6,76 гектар.

Всего построить хотят около 1,5 млн квадратных метров недвижимости. В том числе, жилые кварталы с социальной инфраструктурой (примерно 985 тыс. квадратных метров), «современные экологичные производства» (173 тыс.) и офисы (342 тыс.).

Ожидается, что будет создано более 15 тыс. рабочих мест. На реализацию проектов заложено от 5 до 13 лет. Договоры по ним планируется заключить в течение 2021 года.

В феврале стало известно о планах застройки бывшего завода «Асфальтобетон» в районе метро «Бутырская». На территории может появиться жилой комплекс общей площадью площадью 1,8 гектара.

В марте 2020-го Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы объявил о том, что три производственные зоны Москвы (Кунцево, Коровино и Автомоторная) вошли в программу комплексного развития территорий. Общая площадь реновации ― 133,7 гектаров, а сумма планируемых инвестиций ― 187 млрд рублей. Там появятся жилье, офисы и производственные объекты с необходимой инфраструктурой.