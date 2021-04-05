Посмотрите на световое шоу Genesis с участием 3281 дрона. Это новый мировой рекорд!

Премиальная марка автомобилей Genesis (принадлежит Hyundai) запустила в небо больше трех тысяч дронов, чтобы изобразить в нем свой логотип во время презентации бренда в Шанхае. Об этом сообщает The Verge.

Мероприятие было организовано в честь выхода Genesis на китайский рынок. Для светового шоу компания использовала 3281 дрон, установив тем самым мировой рекорд. Он был зафиксирован в книге рекордов Гиннеса в категории «Одновременно находящиеся в воздухе беспилотные летательные аппараты».