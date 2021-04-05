Том Хиддлстон изменяет реальность в новом трейлере сериала «Локи»

Компания Marvel выпустила новый трейлер сериала «Локи». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие шоу разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал», в котором Локи похитил Тессеракт, тем самым создав новую временную петлю. Из трейлера становится известно, что бог попадает в тюрьму, и глава Управления временными изменениями Мобиус нанимает Локи, чтобы тот исправил ситуацию после содеянного.