Ученые: воздух в Москве стал вдвое чище во время карантина

В Москве уровень загрязнения воздуха снизился на 30–50% во время карантина. Об этом сообщает ТАСС.

В исследовании ученых Института географии Российской академии наук, результаты которого опубликованы в журнале «Доклады РАН. Науки о Земле», говорится, что такой эффект связан с уменьшением числа машин. В публикации напомнили, что машины — главный источник загрязнения воздуха.

Почти две трети всех выбросов — оксид углерода. Во время локдауна концентрация выхлопов рядом с магистралями снизилась с 1,1 до 0,2–0,3 миллиграмма на кубический метр, а в жилых районах — с 0,75 до 0,15.

На очищение воздуха также повлияли погодные условия: в марте упало атмосферное давление и усилился ветер. В результате часть вредных веществ была вынесена из Москвы.

По словам специалистов, изучение изменений содержания загрязняющих веществ в атмосфере во время резкого снижения активности в городе может помочь улучшить методы оценки источников выхлопов. Это, в свою очередь, поможет создавать новые экологичные программы развития города и промышленных предприятий.

Ранее Москва вошла в топ-30 мировых столиц с самым чистым воздухом за 2020 год. По этому показателю российская столица обошла Париж, Вену и Берлин. С 2013 года количество мелких твердых частиц РМ2.5 в столице России снизилось в полтора раза.