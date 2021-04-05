Пьяный полицейский на Mercedes спровоцировал ДТП в Воронежской области

Пьяный сотрудник полиции на Mercedes устроил ДТП на автодороге Бутурлиновка — Воробьевка — Калач под Воронежем. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По информации ведомства, полицейский 38 лет потерял управление и вылетел на встречку. Он врезался в автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого была 28-летняя девушка.

Обоих водителей доставили в больницу, машины получили серьезные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

«Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки. Сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», — заявили в пресс-службе.

1 апреля крупная авария произошла на Смоленской площади в Москве. Столкнулись пять автомобилей, среди которых оказался спорткар Audi RS 6 Avant блогера Эдварда Била. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП. Сам Бил утверждает, что за рулем был его друг. В отношении блогера заведено уголовное дело — ему грозит до двух лет лишения свободы.