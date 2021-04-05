Тиктокерка облаяла мужчин, чтобы избавиться от приставаний. Ее ролики стали вирусными

Пользовательница тиктока Лорен Бахман ( @whatsupimjared ) снимала ролик о своей одежде, прогуливаясь возле пляжа, как вдруг группа мужчин начала приставать к ней. Сначала блогерка вежливо поздоровалась с незнакомцами, но, когда молодые люди сделали ей комплимент и предложили пообщаться, девушка сменила тактику — начала лаять.

Пользователи в комментариях поддержали Лорен. Некоторые отметили, что, пожалуй, это единственный способ избавиться от непрошенного внимания мужчин, другие похвалили блогерку за смелый поступок. Одна из комментаторов предложила «нормализовать лай на мужчин».

Нашлись и те, кто решил пристыдить девушку за ее наряд, который, по их мнению, привлекал внимание. «Мне все равно, если вы думаете, что я „ищу внимания“, потому что ношу на пляже укороченный топ и шорты. Это не дает никому права причинять мне дискомфорт», — ответила им Бахман.

Другой юзер спросил, зачем она изначально поздоровалась с мужчинами, если они были ей неинтересны. Блогерка сказала, что обычно, когда она игнорирует мужчин, они начинают запугивать ее, так что проще сказать «привет» и продолжить прогулку.

Позже девушка выложила еще один ролик с нежелательными приставаниями. На этот раз, по словам тиктокерки, рядом с ней остановился автомобиль, полный мужчин. Незнакомцы кричали Бахман, что она сексуальная и спрашивали, не боится ли она их, а также уверили, что они «не кусаются». В ответ девушка заявила, что не боится и что «убьет» их, если они решат с ней что‑нибудь сделать.