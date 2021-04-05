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Тиктокерка облаяла мужчин, чтобы избавиться от приставаний. Ее ролики стали вирусными

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Пользовательница тиктока Лорен Бахман (@whatsupimjared) снимала ролик о своей одежде, прогуливаясь возле пляжа, как вдруг группа мужчин начала приставать к ней. Сначала блогерка вежливо поздоровалась с незнакомцами, но, когда молодые люди сделали ей комплимент и предложили пообщаться, девушка сменила тактику — начала лаять.

Тикток со своей реакцией она выложила под названием «Как правильно общаться с мужчинами».

@whatsupimjared

how to properly deal with men

♬ original sound - lo

Пользователи в комментариях поддержали Лорен. Некоторые отметили, что, пожалуй, это единственный способ избавиться от непрошенного внимания мужчин, другие похвалили блогерку за смелый поступок. Одна из комментаторов предложила «нормализовать лай на мужчин».

Нашлись и те, кто решил пристыдить девушку за ее наряд, который, по их мнению, привлекал внимание. «Мне все равно, если вы думаете, что я „ищу внимания“, потому что ношу на пляже укороченный топ и шорты. Это не дает никому права причинять мне дискомфорт», — ответила им Бахман.

Другой юзер спросил, зачем она изначально поздоровалась с мужчинами, если они были ей неинтересны. Блогерка сказала, что обычно, когда она игнорирует мужчин, они начинают запугивать ее, так что проще сказать «привет» и продолжить прогулку.

Позже девушка выложила еще один ролик с нежелательными приставаниями. На этот раз, по словам тиктокерки, рядом с ней остановился автомобиль, полный мужчин. Незнакомцы кричали Бахман, что она сексуальная и спрашивали, не боится ли она их, а также уверили, что они «не кусаются». В ответ девушка заявила, что не боится и что «убьет» их, если они решат с ней что‑нибудь сделать.

@whatsupimjared

here we have another example of what you can say if a man threatens you

♬ original sound - lo

Видео Бахман собрали миллионы просмотров и стали вирусными. Но лаять на мужчин придумала не она. Соответствующий тренд существует в тиктоке как минимум с 2020 года. Под хештегом #barkatmen2020 выложены десятки роликов, многие из которых показывают, что такая стратегия общения может быть весьма эффективной.

@swaggyannabelle

bark at all men 2020

♬ original sound - annabelle miller
@jillnasty

normalize barking at men who catcall you #fyp

♬ original sound - jillnasty
@feralchihuahua

almost got kidnapped listening to bon iver🥰🔫 bark at men, girls. ##fyp ##barkatmen2020 ##Boo ##girlythings

♬ original sound - nope
@jaycee.robinson

Get you friends that bark at creepy boys #fyp #bark #creep @catbreauxx

♬ original sound - Jaycee
@xolittleghost

##barkatmen2020 🐕🐕🐕 ##angrychihuahua ##fyp ##foryoupage ##ToMyBestFriend

♬ original sound - XO Little Ghost
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