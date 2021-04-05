Велогонщика из Швейцарии дисквалифицировали за выкинутую в неположенном месте бутылку

Международный союз велосипедистов диквалифицировал Михаэля Шера из Швейцарии за выкинутую в неположенном бутылку во время гонки. Об этом сообщает VeloNews.

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 апреля, велогонщикам можно мусорить только в специально выделенных для этого участках. Если такой зоны рядом нет, то отходы можно отдать в машину сопровождения команды или организаторов заезда.

Норму ввели, решив, что выброшенный в первом попавшемся месте мусор может помешать другим участникам, навредить окружающей среде и в целом попортить имидж велоспорта.