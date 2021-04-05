Велогонщика из Швейцарии дисквалифицировали за выкинутую в неположенном месте бутылку

Международный союз велосипедистов диквалифицировал Михаэля Шера из Швейцарии за выкинутую в неположенном бутылку во время гонки. Об этом сообщает VeloNews.
Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 апреля, велогонщикам можно мусорить только в специально выделенных для этого участках. Если такой зоны рядом нет, то отходы можно отдать в машину сопровождения команды или организаторов заезда.
Норму ввели, решив, что выброшенный в первом попавшемся месте мусор может помешать другим участникам, навредить окружающей среде и в целом попортить имидж велоспорта.
Шер выкинул бутылку на обочину, где стояли болельщики, после чего его тут же догнал смотритель на мопеде и сообщил о дисквалификации. Такое наказание касается только однодневных заездов. В гонке, которая длится больше одного дня, Шера, скорее всего, не стали снимать с состязания, но могли бы лишить очков.
В прошлом году запрет на произвольное выбрасывание мусора коснулся астронавтов. НАСА представило список ограничений для участников операции по освоению Луны в рамках космической программы «Артемида». В перечне также содержится запрет на драки.