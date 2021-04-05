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Как звучали бы новые треки Nirvana, The Doors и Джими Хендрикса? На это попробовал ответить ИИ

Семён Гудошников
Сегодня в 14:29

Лидеру Nirvana Курту Кобейну сейчас было бы 54 года, но как звучали бы его новые песни? Этим вопросом уже многие годы задаются поклонники музыканта, и помочь с ответом на него попробовала психиатрическая организация из Торонто — Over the Bridge. Она применила искусственный интеллект, чтобы создать меланхоличный текст и ломаные грязные рифы в духе фронтмена Nirvana. В результате получилась песня «Drowned in the Sun», которую легко спутать с одной из композиций основоположников гранжа.

При создании трека использовалась ИИ-программа Google Magenta, которая способна генерировать новое произведение искусства на основе обучающей выборки. Искусственный интеллект проанализировал около трех десятков треков Nirvana, чтобы выделить характерные для группы ноты и мелодии. Агрессивный и свободный стиль игры на гитаре Кобейна доставил алгоритму трудности. Когда в программу загружали все песни целиком, то на выходе обычно получалась бесформенная стена звука. Специалистам пришлось «скармливать» алгоритму отдельные риффы в виде MIDI-файлов, чтобы получить библиотеку из новых неплохих семплов.

Аналогичный процесс использовался и для текстов песен. Команда Over the Bridge обучила нейросеть на текстах Кобейна, а затем вводила в программу несколько первых слов, чтобы задать тон и ритм стихов, которые бы соответствовали мелодии, созданной Magenta. ИИ продолжал текст, пытаясь угадать, как это сделал бы сам фронтмен Nirvana.«Было много проб и ошибок», — рассказал изданию The Rolling Stone член совета директоров Over the Bridge Шон О’Коннор. Когда у команды было несколько музыкальных и текстовых семплов, творческая группа выбрала лучшие, соединила их и добавила немного эффектов.

Для записи вокала был привлечен фронтмен одной из трибьют-групп Nirvana — Nevermind — Эрик Хоган. Когда он впервые услышал музыку, то был ошеломлен. Ему было сложно представить, как Кобейн спел бы этот текст. «Мне пришлось заставить парня, который работал над треком, бормотать и напевать мелодию», — поделился музыкант.

«Drowned in the Sun» — лишь одна из песен, созданных командой Over the Bridge. Психиатрическая организация запустила проект Lost Tapes of the 27 Club, который выпускает треки в духе артистов из «Клуба 27» (объединенное название влиятельных музыкантов, погибших в 27 лет) с использованием ИИ. Уже можно послушать композиции в стиле Эми Вайнхаус, The Doors и Джими Хендрикса.

«You’re Gonna Kill Me» в стиле Джими Хендрикса
«The Roads Are Alive» в духе The Doors
«Man, I Know» в стиле Эми Вайнхаус

Главная цель проекта — повысить осведомленность о проблемах психического здоровья. У организации есть страница в фейсбуке, в которой предлагается психологическая поддержка и участие в сеансах и семинарах по зуму. Команда Over the Bridge хочет помочь артистам, которые чувствуют себя одинокими, справиться с психологическими проблемами. Продавать созданные песни организация не планирует.

Представитель проекта Майкл Скривен надеется, что Lost Tapes of the 27 Club также поможет людям понять, как много сил тратится на музыку с привлечением искусственного интеллекта. «Многие думают, что ИИ когда‑нибудь заменит музыкантов, но на данный момент количество людей, необходимых для создания песни, доступной для прослушивания, в действительности довольно велико», — говорит он. В работе над каждой песней были задействованы музыкальный продюсер, звукорежиссер, вокалист и руководитель команды Шон О’Коннор.

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