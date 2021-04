Как звучали бы новые треки Nirvana, The Doors и Джими Хендрикса? На это попробовал ответить ИИ

Лидеру Nirvana Курту Кобейну сейчас было бы 54 года, но как звучали бы его новые песни? Этим вопросом уже многие годы задаются поклонники музыканта, и помочь с ответом на него попробовала психиатрическая организация из Торонто — Over the Bridge. Она применила искусственный интеллект, чтобы создать меланхоличный текст и ломаные грязные рифы в духе фронтмена Nirvana. В результате получилась песня «Drowned in the Sun», которую легко спутать с одной из композиций основоположников гранжа.

При создании трека использовалась ИИ-программа Google Magenta, которая способна генерировать новое произведение искусства на основе обучающей выборки. Искусственный интеллект проанализировал около трех десятков треков Nirvana, чтобы выделить характерные для группы ноты и мелодии. Агрессивный и свободный стиль игры на гитаре Кобейна доставил алгоритму трудности. Когда в программу загружали все песни целиком, то на выходе обычно получалась бесформенная стена звука. Специалистам пришлось «скармливать» алгоритму отдельные риффы в виде MIDI-файлов, чтобы получить библиотеку из новых неплохих семплов.

Аналогичный процесс использовался и для текстов песен. Команда Over the Bridge обучила нейросеть на текстах Кобейна, а затем вводила в программу несколько первых слов, чтобы задать тон и ритм стихов, которые бы соответствовали мелодии, созданной Magenta. ИИ продолжал текст, пытаясь угадать, как это сделал бы сам фронтмен Nirvana.«Было много проб и ошибок», — рассказал изданию The Rolling Stone член совета директоров Over the Bridge Шон О’Коннор. Когда у команды было несколько музыкальных и текстовых семплов, творческая группа выбрала лучшие, соединила их и добавила немного эффектов.

Для записи вокала был привлечен фронтмен одной из трибьют-групп Nirvana — Nevermind — Эрик Хоган. Когда он впервые услышал музыку, то был ошеломлен. Ему было сложно представить, как Кобейн спел бы этот текст. «Мне пришлось заставить парня, который работал над треком, бормотать и напевать мелодию», — поделился музыкант.