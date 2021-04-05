Четверть россиян ведут раздельный бюджет в путешествиях

Больше половины россиян — 59% — предпочитают путешествовать вместе со своими супругами, при этом четверть из них ведут раздельный бюджет в поездках. Об этом свидетельствуют результаты опроса авиакомпании S7 Airlines, которые попали в распоряжение «Афиши Daily».

В 2020 году большинство опрошенных — 72% — летали по стране 1–2 раза, остальные — раз в 2–3 месяца. При выборе направления решающую роль для 86% респондентов играли красивые виды и природные ландшафты.

Местами для отдыха с самой красивой природой россияне назвали Крым (23%), Краснодарский край (16%) и Карелию (10%). Среди самых необычных мест, которые впечатлили путешественников, оказались озеро Зюраткуль (Челябинская область), бурятские дацаны и водопады Руфабго (Адыгея).

В качестве самых незабываемых мест опрошенные чаще всего называли Красную Поляну, Ласточкино гнездо и гору Ай-Петри. Составить конкуренцию природным достопримечательностям смог только один музей — петербургский Эрмитаж.

Самые популярные среди россиян направления — Краснодарский край и Крым. В эти регионы в прошлом году ездили больше трети опрошенных туристов. Краснодар, кроме этого, оказался лидером в рейтинге городов с развитой гастрономической культурой. Каждый четвертый (22%) путешественник признался, что краснодарские бары и рестораны впечатлили его больше, чем подобные заведения в других городах.

На третьем месте востребованных мест для путешествий оказался Петербург (21%). Чуть реже россияне отдыхали в Москве (16%) и в Карелии (14%).