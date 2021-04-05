Netflix заработал в России больше 450 млн рублей в 2020 году

Выручка Netflix в России за 2,5 месяца прошлого года составила 462 млн рублей. Информацию раскрыло ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее стриминговым сервисом в стране, передает «Коммерсант».

Чистая прибыль компании составила 24,38 млн рублей. При этом на выплаты поставщикам и подрядчикам ушло 220,4 млн рублей, а на оплату труда на территории страны — 2,9 млн.

Директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что раскрытую выручку нельзя расценивать как полученную за весь год, так как часть доходов могла не отразиться в отчете из‑за особенностей оплаты подписки. По его подсчетам, за месяц Netflix мог заработать 184 млн, а с учетом максимальной стоимости тарифа в 999 рублей минимальное число платящих подписчиков достигло 180 тыс.

Бырдин отметил, что аудитория платформы превысила 100 тыс., а значит, Роскомнадзор должен включить ее в реестр аудиовизуальных сервисов, и теперь компания будет исполнять ряд регуляторных требований. Netflix должен будет маркировать контент, хранить данные пользователей на территории России и зарегистрировать отдельное юрлицо. Все это повлечет дополнительные расходы.

В марте компания Telecom Daily сообщила, что выручка Netflix в России в 2020 году выросла в три раза. В 2019-м прибыль составляла 1 млрд рублей, а сейчас — около 3,3 млрд.

Онлайн-кинотеатр занял четвертое место в рейтинге самых популярных онлайн-кинотеатров среди жителей крупных городов России. Большинство опрошенных смотрят видеоконтент на ivi, следом идут «Кинопоиск HD» и Okko.