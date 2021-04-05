Опустевшие помещения в тизере финального сезона «Ходячих мертвецов»

В видео показывают разные опустевшие места: кабинет для допросов, фургон мороженщика, ресторан, спортивную раздевалку и зал суда. Фоном звучит диалог с человеком, которого готовят «к переработке».

Премьера финального сезона «Ходячих мертвецов» состоится 22 августа. Главные роли исполнят Норман Ридус, Лорен Коэн и Мелисса МакБрайд.

Релиз 11-го сезона шоу был перенесен на неопределенный срок из‑за приостановки кинопроизводства в связи с пандемией коронавируса. По этой же причине вовремя не смог завершиться и 10-й сезон проекта — его последняя серия вышла вчера.