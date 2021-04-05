Ассоциация туроператоров: Европа откроется для россиян к осени 2021 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала ориентировочные сроки открытия Европы для россиян. По данным организации, свободно летать в европейские страны можно будет только к осени 2021 года или к началу следующего года, передают «Известия».

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации, — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — заявила Ломидзе.

Она отметила, что сроки открытия туризма в Европе напрямую связаны с вакцинацией от коронавируса.

Первой страной ЕС, объявившей об открытии границ для туристов из России, стала Греция, напомнила Ломидзе. Полностью снять ограничения на въезд для россиян власти страны планируют с 14 мая.

Похожий прогноз АТОР делает и в отношении стран Юго-Восточной Азии. По словам Ломидзе, к лету Таиланд, Вьетнам и Индонезия могут отменить карантин внутри страны, однако полноценное открытие границ для туристов возможно осенью или зимой.

Россия прекратила международное пассажирское сообщение с 27 марта 2020 года из‑за пандемии COVID-19. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас из страны можно улететь уже в 29 стран.

Так, с 1 апреля рейсы из России возобновились в Германию, Узбекистан, Сирию, Шри-Ланку, Таджикистан и Венесуэлу.