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LG объявила об уходе с рынка смартфонов

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:09

Компания LG объявила об уходе с рынка мобильных телефонов из‑за убыточности бизнеса и высокой конкуренции. Об этом сообщается на сайте производителя.

Подразделение смартфонов ликвидируют к 31 июля. Уже выпущенные устройства будут по-прежнему доступны для продажи, а сама компания еще какое‑то время продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять ПО. Сроки будут зависеть от определенной страны.

На данный момент LG намерена сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, а также развитии ИИ. Опыт в производстве мобильных устройств и разрабатываемые технологии, в том числе 6G, компания намерена использовать для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.

О том, что LG планирует закрыть подразделение мобильных телефонов, писало агентство The Korea Times в январе. Сообщалось, что производитель рассматривает «все возможные меры, включая продажу и сокращение бизнеса смартфонов».

По данным исследования Counterpoint Research, мобильный бизнес LG терпит убытки с 2015 года. В 2020 году из общая сумма достигла 4,4 млрд долларов.

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