Просроченная задолженность россиян по кредитам за год выросла на 22%

За последний год просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на 22% и составила 976,1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Этот показатель вырос впервые за последние три года. Ранее объем просрочки, наоборот, снижался. Например, на начало марта 2020 года в сравнении с предыдущим годом он уменьшился на 1,2%, а в 2019 — на 5%.

В то же время продолжился ежегодный рост выдачи кредитов гражданам. К 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей, притом что годом ранее он равнялся 18 трлн. В таком же периоде 2019-го сумма выданных займов составляла 15,3 трлн рублей, а в 2018 году — 12,4 трлн.

«Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло, но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», — прокомментировали результаты в Центробанке.

В конце прошлого года представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что больше миллиона российских пенсионеров числились должниками по кредитам. На них приходилось 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство с требованием возместить средства.