Роскомнадзор продлил срок замедления Twitter до 15 мая

Роскомнадзор не стал блокировать Twitter, предоставив соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента. Об этом говорится на сайте ведомства.

Вместо блокировки РКН продолжит замедлять работу сервиса до 15 мая. Такое решение было принято «с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента», отмечает ведомство.

По данным Роскомнадзора, после замедления из соцсети удалили около 1,9 из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года «запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента».

Регулятор также подчеркнул, что Twitter начал быстрее удалять запрещенные материал: из 650 появившихся новых ссылок на соответствующий контент удалено около 580, среднее время удаления составляет 81 час.

«Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», — заключил РКН.

Новость дополняется…