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Протодиакону Андрею Кураеву, которому грозит лишение сана, дали время «вернуться на путь Церкви»

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:49

Патриарх Кирилл утвердил решение суда Московской городской епархии о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, однако отложил издание указа об этом на неопределенный срок, чтобы дать ему время на переосмысление своей позиции. Об этом сообщается на сайте епархии.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — говорится в резолюции патриарха.

По церковному закону протодиакон лишится сана после издания соответствующего указа.

Сам Кураев пообещал подумать над собственной позицией после заявления патриарха. «Что ж, раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать», — написал он на своей странице в ЖЖ.

Протодиакон уточнил, что хочет «идти вместе с Церковью Христовой», однако подчеркнул, что затрудняется сказать, «в каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени „Московский Патриархат“ в его нынешнем состоянии».

В декабре 2020 года Епархиальный суд усмотрел в заявлениях Кураева «признаки хулы на Церковь» и решил лишить его сана. Поводом стала запись в блоге протодиакона, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Андрей Кураев — российский религиозный и общественный деятель, один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей РПЦ. Его позиция неоднократно шла вразрез с официальной линией руководства церкви. Например, он спорил с патриархом из‑за фильма Алексея Учителя «Матильда», говорил о проблемах гомосексуализма и педофилии в церкви и выступал в поддержку Pussy Riot.

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