В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Роопе

Продакт-менеджер американского лейбла Fearless Records Анна Мжыглоцки создала группу Cattera, в которой все вокальные партии исполняет ее кот Роопе-Шакир. Основные направления коллектива — метал и хард-рок, пишет Metal Injection.

Мжыглоцки подобрала кота на улице, а как только услышала разнообразие эмоций в его «Мяу», поняла — он звезда. По словам девушки, он рожден быть вокалистом в кошачьей рок-группе.

Девушка отметила, что ее вдохновили музыкальные коллективы с животными Hatebeak (с вокалистом-попугаем) и Caninus (в ней «поют» два питбуля). В 2010 году они записали фит «Hatebeak», который набрал почти 1,5 млн просмотров.

Дебютный трек группы называется «Hunger Of The Beast» («Голод зверя»). Послушать его можно на ютьюбе. Осторожно: на обложке кот с пугающими красными глазами.

Также трек можно купить на Bandcamp. Минимальная стоимость — один доллар, но покупатель может предложить большую сумму. Деньги с продаж Анна Мжыглоцки перечислит приюту для животных Whiskers-A-GoGo в Бруклине.