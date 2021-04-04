В Бразилии вступил в силу запрет на татуировки и пирсинг для домашних животных

Заксобрание Рио-де-Жанейро внесло правки в региональный закон о защите животных. Теперь граждане не могут делать татуировки и пирсинг своим питомцам, сообщает телеканал Globo.

Нарушители должны будут выплачивать штраф в размере до 150 тыс. реалов (около 2 млн рублей). Желающим объединить татуировки и любовь к питомцу ветеринары предлагают набить портрет животного на собственном теле.

Депутат Карлос Минк заявил, что такая инициатива появилась после того, как он стал замечать много фотографий животных с татуировками в сети. Посты вызвали у него ужас и заставили задуматься, как хозяева могут подвергать любимцев «такой жестокости».

Врачи отметили, что подобное «украшение» не безопасно для питомцев. Может возникнуть аллергия или дерматит, которые придется лечить. По словам ветеринара Флавии Клар, ситуация может дойти и до некроза тканей.

Тату-мастер Жуниор Курт согласился с запретом. «Татуировка — осознанное решение. Это болезненная процедура, подвергать которой животное без его воли просто для того, чтобы потешить эго хозяина или мастера, не стоит», — сказал он.

Ранее «Афиша Daily» писала, как защитить своих питомцев от догхантеров. В последнее время «охотники на собак» снова активизировались, и пострадать могут не только бездомные животные.