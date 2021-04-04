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catteranyc/Instagram В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Роопе
В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Роопе 20:36
В Бразилии вступил в силу запрет на татуировки и пирсинг для домашних животных 19:47
МВД Иордании: экс-принц готовил заговор против короля вместе с иностранной оппозицией 18:40
Утечка данных пользователей Facebook, расследование про Instasamka и другие новости дня 17:54 Дайджест
Фредди Гиббс хвастает своим богатством в клипе «Big Boss Rabbit» 17:50
Компания Jacob & Co. выпустила первые часы как NFT 17:23
Bruno Mars/YouTube Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали лирик-видео на новый хит «Leave The Door Open»
Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали лирик-видео на новый хит «Leave The Door Open» 16:39
Профессор из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта 16:35
Российская студия Vivix создаст собственную киберпанк-вселенную 16:14
Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля «Артдокфест» в Петербурге Обновлено в 15:42
МВД подготовит законопроект о легализации мигрантов в России 15:39
Yana Kazantseva/Instargam Группа Nazlo выпустила EP «Ведьма в городах»
Группа Nazlo выпустила EP «Ведьма в городах» 15:13
«История о сущей безответственности и алчности»: Никита Лол выпустил расследование про Instasamka 15:01
SNL снял пародию на Lil Nas X, где ответил на запрет «сатанинских» Air Max, назвав хейтеров идиотами 14:14
В Покрове задержали активиста, который раздавал наклейки с надписью «Я увольняю Путина» 12:46
В Сеуле посетители выставки испортили картину. Они думали, это полотно коллективного творчества 12:11
Adam Nieścioruk/Unsplash В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса
В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса 11:18
Данные 500 млн пользователей фейсбука утекли в сеть. Из них 10 млн — из России 10:57
НАСА показало снимок гигантского остатка сверхновой 10:09
Опрос: каждый третий россиянин боится одиночества 9:34
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Утечка данных пользователей Facebook, расследование про Instasamka и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 17:54

Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля документального кино «Артдокфест» в Петербурге. Организаторы сняли с афиши часть показов.

МВД разработает закон о легализации мигрантов в России. Иностранцы смогут урегулировать свое правовое положение даже при наличии нарушений.

В Покрове под Владимиром задержали активиста Юрия Алексеева. Он раздавал агитационные листовки и наклейки с надписью «Я увольняю Путина».

За последние сутки в России выявили 8817 случаев коронавируса. Вылечились 8212 человек, 357 пациентов умерли.

Аналитики выяснили, что каждый третий россиянин боится одиночества. В основном это граждане в возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц.

Данные более 533 млн пользователей фейсбука утекли в сеть. Около 10 млн из них — из России.

НАСА показало новый снимок гигантского остатка сверхновой в созвездии Лебедя. Изображение удалось получить с помощью телескопа «Хаббл».

Блогер Никита Лол опубликовал фильм «Нищая Инстасамка». В нем Лариса Анникова дала большое интервью о работе с Instasamka и травлей со стороны ее пиар-директора Максима Столярова.

В Сеуле двое посетителей случайно испортили абстрактную картину художника JonOne за 500 тыс. долларов. Они подумали, что это полотно коллективного творчества.

Профессор музыки Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Моцарта. Получился целый альбом, над которым он работал 10 лет.

Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили лирик-видео и лайв-версию к их первому хиту «Leave the Door Open» в рамках дуэта. Группа Nazlo Яны Казанцевой представила EP «Ведьма в городах».

Российская студия 3D-графики Vivix создаст собственную киберпанк-франшизу. Проект расскажет о приключениях робота в мире без людей.

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