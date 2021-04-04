Утечка данных пользователей Facebook, расследование про Instasamka и другие новости дня

Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля документального кино «Артдокфест» в Петербурге. Организаторы сняли с афиши часть показов.

МВД разработает закон о легализации мигрантов в России. Иностранцы смогут урегулировать свое правовое положение даже при наличии нарушений.

В Покрове под Владимиром задержали активиста Юрия Алексеева. Он раздавал агитационные листовки и наклейки с надписью «Я увольняю Путина».

За последние сутки в России выявили 8817 случаев коронавируса. Вылечились 8212 человек, 357 пациентов умерли.

Аналитики выяснили, что каждый третий россиянин боится одиночества. В основном это граждане в возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц.

Данные более 533 млн пользователей фейсбука утекли в сеть. Около 10 млн из них — из России.

НАСА показало новый снимок гигантского остатка сверхновой в созвездии Лебедя. Изображение удалось получить с помощью телескопа «Хаббл».

Блогер Никита Лол опубликовал фильм «Нищая Инстасамка». В нем Лариса Анникова дала большое интервью о работе с Instasamka и травлей со стороны ее пиар-директора Максима Столярова.

В Сеуле двое посетителей случайно испортили абстрактную картину художника JonOne за 500 тыс. долларов. Они подумали, что это полотно коллективного творчества.

Профессор музыки Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Моцарта. Получился целый альбом, над которым он работал 10 лет.

Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили лирик-видео и лайв-версию к их первому хиту «Leave the Door Open» в рамках дуэта. Группа Nazlo Яны Казанцевой представила EP «Ведьма в городах».

Российская студия 3D-графики Vivix создаст собственную киберпанк-франшизу. Проект расскажет о приключениях робота в мире без людей.