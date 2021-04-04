Фредди Гиббс хвастает своим богатством в клипе «Big Boss Rabbit»

В видео рэпер показывает свое богатство, работает с студии и устраивает вечеринку. В треке он использует семпл из интервью Майка Тайсона , которое он дал в 1989 году после боя с британцем Фрэнком Бруно. Этот же отрывок звучит в песне Наса «You’re Da Man», которую он выпустил в 2001 году.

Гиббс носит в клипе в худи, на спине у которой изображен «Большой Босс Кролик», давший название композиции. Это персонаж уже появлялся в ролике на песню «Gang Signs», записанную вместе с артистом ScHoolboy Q.

Ранее Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона и Брайана Джексона «Winter in America». Композиция, оригинальная версия которой вышла в 1975 году, посвящена теме социальных проблем, связанных с чернокожим населением США, а именно с обитателями неблагополучных районов. В песне Гиббс не делает рэп-версию трека, а именно поет, повторяя мелодию Скотта-Херона.