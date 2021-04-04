МВД Иордании: экс-принц готовил заговор против короля вместе с иностранной оппозицией

Бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна обвинили в связи с иностранной оппозицией. По данным спецслужб, вместе с сообщниками он планировал свергнуть короля Абдаллу II. Об этом сообщает РБК со ссылкой на иорданское агентство Saraya.

Вице-премьер и глава МВД страны Айман Сафади заявил, что ведомство долго следило за действиями и передвижениями принца и других заговорщиков. Выяснилось, что бывший принц координировал информационные вбросы и провокации, в том числе, совместно с экс-министром финансов Басемом Авадаллой и некими контактами за рубежом. Они также обсуждали «наиболее подходящее время для начала переворота и дестабилизации страны».

Власти задержали 20 участников сговора в момент перехода от стадии планирования к попытке устроить государственный переворот. Среди них Хамза бен Хусейн, член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид, бывший советник короля и экс-министр финансов Басем Авадалл. Изначально Абдалла II хотел решить вопрос внутри королевской семьи и пообщаться с принцем лично, но ему пришлось прибегнуть к помощи силовиков.

Сам экс-принц заявил, что его посадили под домашний арест — он не может выходить из дома, пользоваться интернетом и телефоном. Эту информацию опроверг председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф аль-Хунейти, сказав, что Хамзу попросили прекратить «действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании».

США и ОАЭ заявили о полной поддержке официальных властей Иордании, а также их действий и решений в этой ситуации. Короля Абдаллу II страны назвали своим ключевым партнером.