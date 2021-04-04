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Профессор из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:35

Профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает CBC.

Идея завершить композиции Моцарта пришла к Джонсу, когда он составлял книгу о стиле композитора. Во время работы он не раз давал коллегам оценить результаты, которых подвергал слепому тесту — он не указывал, где музыка написана им, а где — австрийским классиком. Ожидаемо иногда выходило так, что отрывки Джонса хвалили, а мелодии Моцарта — критиковали.

В итоге у профессора получился альбом, над которым он работал 10 лет. Джонс признал, что это было «немного самонадеянно» с его стороны.

«Я не пытаюсь написать „фальшивого Моцарта“ и не пытаюсь поставить себя на пьедестал рядом с ним», — сказал он.

Теперь мужчина планирует закончить книгу, которую ему пришлось отложить, чтобы заняться альбомом.

В прошлом году группа итальянских врачей выяснили, что немецкий композитор Людвиг ван Бетховен мог потерять слух из‑за отравления свинцом. Металл попадал в него из старой сковороды, у которой стерся защитный керамический слой.

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