Профессор из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта

Профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает CBC.

Идея завершить композиции Моцарта пришла к Джонсу, когда он составлял книгу о стиле композитора. Во время работы он не раз давал коллегам оценить результаты, которых подвергал слепому тесту — он не указывал, где музыка написана им, а где — австрийским классиком. Ожидаемо иногда выходило так, что отрывки Джонса хвалили, а мелодии Моцарта — критиковали.

В итоге у профессора получился альбом, над которым он работал 10 лет. Джонс признал, что это было «немного самонадеянно» с его стороны.