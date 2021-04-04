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МВД подготовит законопроект о легализации мигрантов в России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

Министерство внутренних дел начало разработку закона о легализации иностранцев и лиц без гражданства в России. Он станет частью реформы миграционного законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такая инициатива позволит мигрантам легализовать свое пребывание в стране даже при наличии нарушений. В их отношении не будут применяться меры административного воздействия, а наложенные ранее — будут сняты.

В законопроекте пропишут порядок и условия пребывания мигрантов, оказавшихся в особых обстоятельствах. «Предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — заявили представители МВД.

Ранее МВД объявило о создании единой базы цифровых профилей мигрантов. В ней будет собрана информация о правовом статусе приезжего, его месте жительства и работе, а также биометрические данные. Это позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовые отношения с работодателем, платить налоги и другие обязательные платежи.

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ИТАР-ТАСС
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