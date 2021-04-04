Группа Nazlo выпустила EP «Ведьма в городах»

Группа Nazlo Яны Казанцевой выпустила EP «Ведьма в городах». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

«Нам очень трудно давалась песня „Вена“, вообще эти песни писались в миллион итераций и игрались по 20-39 раз за репетицию, таких репетиций было по две в неделю с января. Песня „Марракеш“ была исключением. Она была идеальной сразу же на первом джеме и не менялась с тех пор почти совсем», — написала Казанцева в инстаграме.

В октябре прошлого года Nazlo выпустили EP «Нет мифа кроме тебя».