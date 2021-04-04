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«История о сущей безответственности и алчности»: Никита Лол выпустил расследование про Instasamka

Виктория Шанина
Сегодня в 15:01

Никита Лол опубликовал на своем ютьюб-канале фильм «Нищая Инстасамка». Это расследование о блогерше Instasamka и ее заказных треках.

В самом начале ролика Лол уточняет, что видео не будет посвящено истории про то, как Дарью Зотееву (она же Instasamka) облили зеленкой или как она выкидывает вещи визажистов. Он отметил, что это история о «человеке, который зашел слишком далеко» и «сущей безответственности и алчности».

На протяжении двух с половиной часов блогер рассказывает, сколько на самом деле получает «высокооплачиваемая рэперша» Дарья Зотеева. Он выяснил, что девушка «платит 15 тыс. рублей за трек, перевозит 16-летнего ребенка в другой город и бросает на произвол судьбы».

Речь идет о хип-хоп-исполнительнице Ларисе Анниковой (более известной как Jizzy B). Она дала большое интервью Никите Лолу про работу гострайтером, битмейкером и личным проектом Зотеевой.

Девушка занимается музыкой с 14 лет, а в 16 она попала в команду Instasamka. Анникова написала 6 треков для альбома «Mamacita», синглы «Bloody Party» и «Word Up». Денег она за это так и не получила.

За время работы Анникова столкнулась с травлей со стороны пиар-директора Instasamka Максима Столярова. По ее словам, он заставил ее разочароваться в себе и своем таланте, испытать давление, одиночество и страх неприятия со стороны общества.

После этой истории Лариса Анникова долго восстанавливалась и избавлялась от психологических последствий работы с Зотеевой. Сейчас она продолжает заниматься музыкой и будет выпускать новые треки под своим именем.

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