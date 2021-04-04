SNL снял пародию на Lil Nas X, где ответил на запрет «сатанинских» Air Max, назвав хейтеров идиотами

Американское ток-шоу «Saturday Night Live» сняло пародию на хип-хоп-исполнителя Lil Nas X. В роли рэпера актер Крис Редд ответил на критику нового клипа и рассказал, что думает о запрете «сатанинских кроссовок».
Предыстория: 26 марта вышел ролик рэпера на песню «Montero (Call Me by Your Name)». Он быстро стал вирусным благодаря фантастическому сюжету про соблазнение Сатаны и эффектному визуалу. Особенно пользователям соцсетей понравился эпизод, в котором певец съезжает в ад по огромному пилону и танцует тверк на дьяволе — он стал главным мемом.
По словам фейкового Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X), помимо любителей пошутить, было много хейтеров. Он отметил, что «люди — недалекие идиоты» и заявил: «Меня боятся, потому что я другой, но на самом деле я просто обычный гей, темнокожий парень из деревни, создатель рэперских кроссовок».
Пародист Хилла уточнил для зрителей, что спускался по пилону не к настоящему Сатане — это был всего лишь актер. И если бы ему предложили станцевать тверк еще и на коленях «Бога», то он бы непременно согласился.
Что касается «сатанинских кроссовок», актер подтвердил, что в них есть капля настоящей человеческой крови. Крис Редд не понимает, почему Nike так разозлился, ведь это просто был некий вызов. Про критику со стороны католической церкви он ничего не сказал.
Впервые кроссовки появились в продаже в конце марта. Компания MSCHF выпустила Satan Shoes на базе модели Nike Air Max 97 совместно с Lil Nas X. При их создании использовали человеческую кровь, а в дизайн включили символику «Церкви Сатаны». Цена каждой пары составила 1018 долларов.
Бренд Nike добился судебного запрета на продажу кастомизированной версии Air Max 97. Компания обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак и нанесении ущерба имиджу бренда.