SNL снял пародию на Lil Nas X, где ответил на запрет «сатанинских» Air Max, назвав хейтеров идиотами

Предыстория: 26 марта вышел ролик рэпера на песню «Montero (Call Me by Your Name)». Он быстро стал вирусным благодаря фантастическому сюжету про соблазнение Сатаны и эффектному визуалу. Особенно пользователям соцсетей понравился эпизод, в котором певец съезжает в ад по огромному пилону и танцует тверк на дьяволе — он стал главным мемом.

Американское ток-шоу «Saturday Night Live» сняло пародию на хип-хоп-исполнителя Lil Nas X. В роли рэпера актер Крис Редд ответил на критику нового клипа и рассказал, что думает о запрете «сатанинских кроссовок».

По словам фейкового Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X), помимо любителей пошутить, было много хейтеров. Он отметил, что «люди — недалекие идиоты» и заявил: «Меня боятся, потому что я другой, но на самом деле я просто обычный гей, темнокожий парень из деревни, создатель рэперских кроссовок».

Пародист Хилла уточнил для зрителей, что спускался по пилону не к настоящему Сатане — это был всего лишь актер. И если бы ему предложили станцевать тверк еще и на коленях «Бога», то он бы непременно согласился.

Что касается «сатанинских кроссовок», актер подтвердил, что в них есть капля настоящей человеческой крови. Крис Редд не понимает, почему Nike так разозлился, ведь это просто был некий вызов. Про критику со стороны католической церкви он ничего не сказал.