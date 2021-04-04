В Покрове задержали активиста, который раздавал наклейки с надписью «Я увольняю Путина»

Во владимирском Покрове задержан активист Юрий Алексеев. Он раздавал агитационные листовки и наклейки против Владимира Путина, пишет «ОВД-Инфо».

Мужчину доставили в ОП № 9. Все предметы были изъяты для экспертизы. Самого Алексеева отпустили без протокола об административном правонарушении.

Среди агитматериалов Алексеева оказались стикеры с надписями «Я увольняю Путина», манифест «Новые политические тезисы, или Революция в сознании», инструкция по применению «агит-пакета», «воодушевляющий стих» − «Пророк» Александра Пушкина и визитки «умного голосования».

В Покрове находится колония ИК-2, где на данный момент отбывает наказание Алексей Навальный. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.