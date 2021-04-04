В Сеуле посетители выставки испортили картину. Они думали, это полотно коллективного творчества

Молодая пара пришла на выставку в торговом центре Lotte World Mall, где находилась работа, не закрытая стеклом из‑за большого размера. Рядом с ней лежали кисти и краски, которые были частью экспозиции — они символизируют творческий путь художника.

В Сеуле двое посетителей случайно испортили абстрактную картину художника JonOne на выставке работ уличных художников. Об этом сообщает Reuters .

Посетители подумали, что находящиеся рядом предметы предназначались для посетителей, а картина перед ними — полотно коллективного творчества. Они нанесли несколько мазков темно-зеленой краской справа от центра. Сотрудники галереи обнаружили, что картина испорчена, вычислили пару по камерам наблюдения и задержали.

Позже гостей экспозиции отпустили — им не стали выдвигать обвинения. Руководитель выставки Кан Ук отметил, что художник сам решит, стоит ли реставрировать картину. К слову, полотно JonOne оценивается в 500 тыс. долларов.

В прошлом году реставратор во время чистки испортил копию картины «Непорочное зачатие» испанского художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, которая находилась в частной коллекции в Валенсии. Частный коллекционер нанял специалиста мебели, который должен был почистить копию картины за 1200 евро. Журналисты из издания The Cut прозвали картину «картофельной Мадонной».