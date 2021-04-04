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Данные 500 млн пользователей фейсбука утекли в сеть. Из них 10 млн — из России

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:57

На неназванном форуме для хакеров личные данные более 533 миллионов пользователей фейсбука. Об этом изданию Business Insider рассказал технический директор компании по кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл.

Он обратил внимание на утечку базы, в которой указаны Facebook ID, полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические данные и в некоторых случаях адреса электронной почты.

В публикации Гэла говорится, что слив затронул пользователей из 106 стран. Среди них Египет — 44 млн пользователей, Италия — 35 млн, США — 32, Россия — 10 миллионов. Представитель соцсети рассказал, что анкеты были собраны через уязвимость, закрытую в 2019 году.

В Facebook отметили, что речь идет именно о данных, которые утекли именно в том году. Однако тогда сообщалось о сливе информации примерно 267 млн пользователей.

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