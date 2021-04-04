НАСА показало снимок гигантского остатка сверхновой

НАСА опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль — гигантского остатка сверхновой в созвездии Лебедя. Фотография появилась на сайте агентства.

По словам специалистов, для обработки изображения применялась методика, которая позволила выявить нити ионизированного газа. Снимки были получены с телескопа «Хаббл».

Пять различных фильтров обработка изображений, снятые прибором Hubble Wide Field Camera 3, помогли улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода, которые показаны синим цветом, а также ионизированного водорода и азота, показанные красным цветом.

Туманность Вуаль находится примерно в 2100 световых годах от Земли. Это видимая часть близлежащей Петли Лебедя, остатка сверхновой, образовавшегося примерно 10 тыс. лет назад в результате гибели массивной звезды. Ее масса в 20 раз превышала массу Солнца. Туманность Вуаль открыл английский ученый Уильям Гершель в конце XVIII века.

В 2019 году ученые НАСА зафиксировали с помощью телескопа «Хаббл» следы водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится в так называемой «обитаемой зоне» своей звезды. Предположительно, у космического тела гораздо сильнее гравитация, а из‑за звезды она может подвергаться мощному радиационному облучению.