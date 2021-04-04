Опрос: каждый третий россиянин боится одиночества

Треть россиян боятся одиночества. Об этом сообщает РБК.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос, согласно которому опасаются остаться в одиночестве 34%. 11% из них ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, еще 23% сказали, что скорее просто боятся одиночества. Причем женщин среди таких людей больше — 38%. Мужчин — 32%.

Без постоянного общения с близкими в основном не могут прожить россияне в возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц. Чаще остальных на вопрос о боязни одиночества отвечают воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).

Не боятся остаться без общения 68% мужчин и 62% женщин. Чаще всего это респонденты младше 24 лет или люди с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей. По данным аналитиков, боязнь одиночества меньше всего беспокоит барменов, программистов, дизайнеров и грузчиков. В целом, за последние 12 лет россияне стали меньше переживать, что останутся одни. Аналогичное исследование в 2009 году показал, что на этот вопрос утвердительно отвечал 51% участников.

В конце прошлого года специалисты Полина Козырева из НИУ ВШЭ и Александр Смирнов из Института социологии ФНИСЦ РАН провели опрос, согласно которому испытывают одиночество 43% россиян. Чаще одинокие встречаются среди людей старше 85 лет, в основном не работающих и не живущих вместе со взрослыми детьми: таких оказалось 70%. Среди молодых одиночество наблюдается редко — таких 30%.