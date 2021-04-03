Radiohead завели аккаунт в тиктоке. Первый пост немного пугает

Черно-белый ролик показывает ведущего новостей в программе «Mews». У мужчины искаженное лицо, и судя по диалогу с человеком за кадром, он не знает, что ему сказать.

«Что бы вы хотели от меня услышать? Тик-ток… тик-ток, тик-ток, тик-ток. Это ваш будильник. Хорошего дня!», — сказал ведущий.

Сейчас страница коллектива собрала 50 тыс. подписчиков, а видео набрало 124 тыс. лайков. «Рады присоединиться к TikTok-революции», — сказано в описании аккаунта.

Ранее фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на песню своей группы «Creep» для показа осенней коллекции бренда Undercover. Музыкант использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе.