Студия Marvel представила (уже второй раз) финальный трейлер «Черной Вдовы»

Первую версию финального трейлера студия опубликовала еще в марте прошлого года, но из‑за многочисленных переносов выпуска картины на большие экраны сейчас пришлось выпустить еще один промо-ролик в преддверии окончательной даты премьеры. Зрители увидят ленту 9 июля одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+.

Фильм рассказывает об участнице команды «Мстителей», которая вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться со своими бывшими коллегами по «Красной комнате» — программе по созданию шпионов и убийц в СССР. К Вдове присоединятся ее наставница Мелина Востокофф (Рейчел Вайс), сестра Елена Белова (Флоренс Пью) и супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор) — советская версия Капитана Америки. Антагонистом в фильме выступит суперзлодей Таскмастер, который может скопировать любой боевой стиль.

Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон, кроме нее в фильме снялись Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О-Т Фагбенли и Рейчел Вайс.