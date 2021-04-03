Все застрявшие из‑за контейнеровоза Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Суда, попавшие в затор из‑за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа, слово которого приводит «РИА Новости».

Рабиа отметил, что операция по освобождению водного пространства была выполнена в рекордные сроки. По его словам, это достижение со стороны работников.

«Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала», — сказал он.

24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. К операции по освобождению Суэцкого канала присоединились даже американские военные.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 млн долларов.

Судоходство по руслу возобновилось только 29 марта. Однако покинуть эти воды контейнеровоз все еще не может — он останется в Суэцком канале, пока не закончится расследование инцидента.