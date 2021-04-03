Эдварда Била не будут арестовывать, клип Манижи установил рекорд и другие новости дня

Эдварда Била не будут арестовывать. Следствие просит запретить ему выходить из дома и пользоваться средствами связи.

Издание «Коммерсант» сообщило, что предустановленные российские приложения могут сливать данные пользователей зарубежным компаниям. В Минцифры отметили, что программы передают только обезличенную информацию, которая используется для таргетирования рекламы.

Умер Лев Любимов, заслуженный профессор Высшей школы экономики и один из ее создателей. Ему было 84 года.

В России выявлен 9021 случай коронавируса за последние сутки. Число умерших за весь период превысило 100 тыс.

Команда ученых из США, Великобритании и Швейцарии выяснила, что солнечный свет убивает COVID-19 за 10–20 минут. По их словам, он «может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов».

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о подозрении на коронавирус. Ранее политик сделал прививку «Спутником V».

В здании бывшего супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах могут построить еще один фуд-молл, похожий на «Депо» на улице Лесная. Сам магазин закрылся в августе 2020 года.

Актеры Данила Козловский и Александр Петров сыграют в новом сериале режиссера Валерия Тодоровского «Надвое». Это их первый совместный проект.

Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения-2021». Ролик воспроизвели 6,7 млн раз.

Марго Робби заявила, что существует 20-часовая версия фильма «Однажды… в Голливуде». По ее словам, весь отснятый материал выглядит поразительно.

Появился трейлер комедии «Космический джем: Новое поколение». В ролике кратко пересказана завязка сюжета картины, которая выйдет в России 15 июля.