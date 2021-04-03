Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут

Команда ученых из США, Великобритании и Швейцарии провела исследование о воздействии солнечных лучей на коронавирус. Оказалось, что под воздействием солнца SARS-CoV-2 инактивируется за 10-20 минут, пишет Science Alert.

Ранее исследователи предполагали, что этот процесс проходит в восемь раз медленнее. Объяснение новых результатов ученые пока дать не могут. Вероятно, это связано с ультрафиолетовым излучением УФ-А.

В отличие от УФ-B и УФ-C, этот тип изучения не способен нанести серьезный вред людям и взаимодействует с молекулами в тестовой среде. Это позволило совместить его с жидкостью, имитирующую человеческую слюну, в которую поместили COVID-19.

По словам ученых, естественный солнечный свет «может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов». Такой вывод должен помочь в дальнейшей борьбе с пандемией коронавируса.

В мире за все время количество заразившихся коронавирусом превысило 129,6 млн человек, 2,8 млн из них умерли. В России выявили 4 195 869 случаев заражния — страна находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,5 млн), на втором — Бразилия (12,8 млн). За ними идут Индия (12,3 млн) и Франция (4,7 млн).