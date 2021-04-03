Netflix опубликовал видео со съемок второго сезона «Ведьмака»

В ролике исполнитель главной роли Генри Кавилл поблагодарил команду и подарил коллегам плакаты с автографом, письма и статуэтки с логотипом сериала.

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о процессе создания сериала. По ее словам, в съемках участвовали 89 актеров и около 1200 человек персонала. В общей сложности на производство ушло 158 дней.

Ранее Netflix объявил актерский состав продолжения «Ведьмака». В него вошли звезды сериала «Бриджертоны» Аджоа Андо и Крису Фултону, британская актриса Кэсси Клэр и шотландский актер Грэм МакТавиш, сыгравший гнома Двалина в трилогии «Хоббит» Питера Джексона.

Производство второго сезона началось еще в 2020 году, однако съемки пришлось прервать — сразу четыре члена съемочной группы заразились коронавирусом. Среди них не было ключевых участников продакшна, все заразившиеся ушли в изоляцию.