Марго Робби: существует 20-часовая версия «Однажды… в Голливуде»

Актриса Марго Робби заявила, что существует 20-часовая версия фильма «Однажды… в Голливуде». Об этом она рассказала в интервью Variety.

У актрисы спросили, хотела бы она увидеть режиссерскую версию «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра теперь, когда HBO Max выпустила другой фильм вселенной DC — «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Робби ответила, что ей интересно посмотреть 4-часовую версию любой картины, в которой она приняла участие.

«Есть вообще 20-часовая версия „Однажды… в Голливуде“. Существует так много того, что вы не увидите. Все, что мы сняли, выглядит поразительно. По миллиону причин, очевидно, все это вырезали», — сказала она.

В прошлом году стало известно, что режиссер «Однажды… в Голливуде» Квентин Тарантино напишет две книги, одна из которых расширит историю ленты. Роман расскажет о событиях, произошедших до действия картины. По словам представителей издания Harper, он «вдохнет новую жизнь» в уже полюбившихся персонажей. Книга выйдет в электронном и печатном виде этим летом.