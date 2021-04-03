Эдварда Била не будут арестовывать. Следствие просит запретить ему выходить из дома

Била требуют лишить возможности садиться за руль, пользоваться интернетом, общаться с участниками уголовного судопроизводства без разрешения следователя. В качестве исключения он может вызывать скорую помощь, полицию и спасательные службы.

Сегодня суд в столице рассматривает вопрос об аресте Эдварда Била, подозреваемого в неосторожном вождении, в результате которого вчера произошло крупное ДТП. Его спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку, из‑за чего столкнулись пять автомобилей. СМИ сообщили о пострадавшей женщине — водителе «фольксвагена». Она находится в реанимации. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

После случившегося партия ЛДПР решила внести в Госдуму законопроект, который позволит конфисковывать автомобиль у виновников ДТП. Политики также предложили высылать таких автовладельцев за пределы родного города. Куда именно их будут отправлять — не уточняется.