На месте супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах может появиться новое «Депо»

В здании бывшего супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах могут построить еще один фудмолл по типу «Депо» на улице Лесная. Об этом пишет сообщество «Патриаршие» в Facebook.

На фотографиях из поста видно здание, разделенное на маленькие части под кафе и рестораны. Рендеры, по словам авторов, были отправлены потенциальным арендаторам, несмотря на то, что владельцы здания «затихли».