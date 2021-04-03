На месте супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах может появиться новое «Депо»

В здании бывшего супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах могут построить еще один фудмолл по типу «Депо» на улице Лесная. Об этом пишет сообщество «Патриаршие» в Facebook.
На фотографиях из поста видно здание, разделенное на маленькие части под кафе и рестораны. Рендеры, по словам авторов, были отправлены потенциальным арендаторам, несмотря на то, что владельцы здания «затихли».
Легендарные «Алые паруса» на Большой Бронной закрылись в августе 2020 года. Жители отмечали, что на его месте откроют новый магазин, а сверху достроят еще два этажа под мини-отель.
Сеть «Алые паруса» появилась в Москве в 1999 году и некогда считалась основным конкурентом «Азбуки вкуса». В свои лучшие годы сеть насчитывала 18 супермаркетов и гипермаркетов. Однако выручка ретейлера планомерно снижалась с 2014 по 2017 год. В прошлом году владельцы «Алых парусов» выставили сеть на продажу.