Одни из самых популярных российских актеров Данила Козловский и Александр Петров сыграют в новом сериале режиссера Валерия Тодоровского «Надвое». Это их первая роль в совместном проекте, сообщает «Россия 1».

Съемки шоу начались 1 апреля. По сюжету лучшие друзья и коллеги Костя и Саня отправляются в командировку в Петербург. После поездки и случайного знакомства с двумя девушками их жизнь не будет прежней.

Козловскому и Петрову достались главные роли. Новых знакомых парней сыграют Елизавета Базыкина и Ирина Старшенбаум. Антон Златопольский и Вячеслав Муругов выступили продюсерами проекта.

В сентябре 2020 года издание «Бюллетень кинопрокатчика» признало Данилу Козловского главным российским актером десятилетия. Александр Петров занял второе место в этом рейтинге. Аналитики учитывали количество проектов, главных ролей, степень участия в рекламных кампаниях фильмов, награды и кинопремии, уровень медийности, совокупный бюджет и посещаемость пяти самых успешных фильмов с участием артиста.