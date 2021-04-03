Президент Аргентины подозревает у себя COVID-19. Ранее он привился «Спутником V»

Привившийся «Спутником V» президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о подозрении на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо и ждет подтверждения ПЦР-тестирования. Об этом Фернандес написал в твиттере.

«Хочу сказать вам, что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача», — сообщил президент.