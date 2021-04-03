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Президент Аргентины подозревает у себя COVID-19. Ранее он привился «Спутником V»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

Привившийся «Спутником V» президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о подозрении на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо и ждет подтверждения ПЦР-тестирования. Об этом Фернандес написал в твиттере.

«Хочу сказать вам, что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача», — сообщил президент.

В комментариях к твиту аккаунт «Спутника V» передал сообщение от Центра имени Гамалеи разработчика российской вакцины. Медики заявили, что благодаря прививке заболевание должно пройти в легкой форме и пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления.

«Нам грустно это слышать. „Спутник V“ на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов» — говорится в ответе института.

В январе Альберто Фернандес привился вакциной «Спутник V». Он заявил «о безопасности и эффективности вакцины и подчеркнул, что его задача — как можно быстрее предоставить ее как можно большему числу аргентинцев»

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