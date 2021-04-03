Арт-союз FFF проведет воркшоп по кастомизации одежды

Мероприятие пройдет в баре «Сюр», за музыку будет отвечать диджей EMIK. Для участия в воркшопе нужно пройти регистрацию .

С 3 по 4 апреля арт-союз FFF Moscow проведет мастер-классы по кастомизации одежды. В программе — шелкография, розыгрыш фирменной футболки и презентация нового персонажа-талисмана объединения.

FFF Moscow — творческое объединение, которое занимается производством одежды, продюсированием начинающих артистов и организаций ивентов. «Нас привлекают идеи, места, продукты и бренды, которые формируют жизнь молодых людей сегодня вне потокового мейнстрима», — заявил основатель лейбла Феликс Семибратов.

Он добавил: «Нам важно донести до нашего потребителя, что каждый из них может выстроить свой собственный бренд, производить смыслы и создавать вокруг себя совершенно новое комьюнити, свободное от понятий „мода“ и „тренды“».