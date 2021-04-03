Главного нефролога Петербурга арестовали и обвинили в убийстве жены, которую он искал в «Жди меня»

Главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, работающего в Мариинской больнице, арестовали и обвинили в убийстве жены. Об этом сообщила «Бумага».

По мнению следствия, в 2010 году врач убил жену Ирину во время ссоры, а затем расчленил ее тело и избавился от останков. Сразу после предполагаемого преступления Земченков обратился в полицию, заявил о пропаже женщины. Позже он искал ее в телепрограмме «Жди меня».

Ирина Земченкова, как и ее муж, была медиком. Она работала акушером-гинекологом в роддоме № 6 имени Снегирева. Дело о пропаже Ирины возбудили вскоре после исчезновения, но, по мнению СК, сотрудники полиции вначале работали не оперативно.

Из‑за этого, как отмечают следователи, не удалось сразу же установить причастных к преступлению. В декабре 2020 года отец Земченковой обратился к председателю СК Александру Бастрыкину — и работа по делу была возобновлена.

Специалисты установили, что в день исчезновения Ирина Земченкова не покидала дом. Земченков же утверждал, что супруга ушла из дома на работу и не вернулась. После этого известного нефролога проверили на детекторе лжи.

По данным «Фонтанки», ссора с женой у Земченкова произошла из‑за любовницы. Издание утверждает, что врач признался в преступлении: он якобы толкнул Ирину в ответ на грубость, и та упала, ударилась головой и умерла.

Александр Земченков — один из самых уважаемых специалистов в области болезней почек. В Мариинской больнице он возглавляет нефрологическое отделение. Также является зампредседателя Российского диализного общества. Коллеги характеризуют его как «уникального специалиста с „золотыми руками“», «невероятного профессионала» и «гуру».