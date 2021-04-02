В Каире пройдет «парад мумий». Во время него останки царей перенесут из одного музея в другой

В Каире пройдет «Золотой парад фараона», во время которого останки 18 древних царей и четырех цариц перевезут из Египетского музея в новое высокотехнологичное хранилище NMEC. Об этом сообщил CNN.

Церемонию перемещения саркофагов сделают торжественной. В ней примут участие запряженные лошадьми колесницы, хоровые коллективы, поющие на древних языках, а также множество местных кинозвезд и представителей властей.