В Каире пройдет «парад мумий». Во время него останки царей перенесут из одного музея в другой

В Каире пройдет «Золотой парад фараона», во время которого останки 18 древних царей и четырех цариц перевезут из Египетского музея в новое высокотехнологичное хранилище NMEC. Об этом сообщил CNN.
Церемонию перемещения саркофагов сделают торжественной. В ней примут участие запряженные лошадьми колесницы, хоровые коллективы, поющие на древних языках, а также множество местных кинозвезд и представителей властей.
Детали мероприятия держатся в секрете. Тем не менее, жители столицы увидели часть готовящегося шоу во время генеральных репетиций в центре города. Посмотреть парад целиком можно будет 3 апреля, он будет транслировать на ютьюб-канале министерства туризма Египта.
Музей NMEC откроется на следующий день после парада, а в Зал королевских мумий можно будет попасть с 18 апреля. Помещение оформят в духе гробницы из Долины царей. «Вся идея не в самих мумиях, а в том, как вы показываете мумии», — пояснили сотрудники музея.