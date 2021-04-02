Пенсионный фонд отказывал в выплатах отцам-одиночкам во время пандемиии

Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности пятерых сотрудников Пенсионного фонда. Во время пандемии они отказывали в дополнительных выплатах отцам-одиночкам, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что фонд не выплачивал деньги отцам детей, матери которых получили материнский капитал, но затем лишились родительских прав или умерли. Еще отказывали тем, у которых фамилии и адреса регистрации не совпадали с данными детей.

В других случаях сотрудники фонда назначали выплаты на детей женщинам, лишенным родительских прав. Прокуратура завела дела о мошенничестве.

Инциденты происходили в Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе и в еще нескольких регионах. На данный момент, по информации ведомства, все нарушения устранены.