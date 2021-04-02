«Может быть он еще не вырос?»: китайский зоопарк попытался выдать золотистого ретривера за льва

Зоопарк в Китае посадил в клетку, где раньше находился лев, золотистого ретривера и не стал менять табличку с названием животного. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подставу заметил один из посетителей зоопарка — он заснял грустного ретривера, сидящего в клетке льва в зоопарке в китайской провинции Сычуань, на видео и выложил его в соцсети. На кадрах слышно, как он говорит:«‎Это африканский лев? Может быть он еще не вырос? Кого‑то он мне напоминает».