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«Может быть он еще не вырос?»: китайский зоопарк попытался выдать золотистого ретривера за льва

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:26

Зоопарк в Китае посадил в клетку, где раньше находился лев, золотистого ретривера и не стал менять табличку с названием животного. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подставу заметил один из посетителей зоопарка — он заснял грустного ретривера, сидящего в клетке льва в зоопарке в китайской провинции Сычуань, на видео и выложил его в соцсети. На кадрах слышно, как он говорит:«‎Это африканский лев? Может быть он еще не вырос? Кого‑то он мне напоминает».

По словам сотрудника зоопарка, в этой клетке раньше действительно был лев, но недавно его перевезли в другое место, а табличку снять не успели.

При этом автор ролика отмечает, что так и не нашел ни одного льва в этом зоопарке, хотя администрация продолжает активно рекламировать такую возможность.

Это не первый подобный случай в Китае. Ранее посетителям одно из зоопарков предложили вместо льва посмотреть на тибетского мастифа. За пределами КНР такое тоже происходило. Например, несколько лет назад в Египте зоопарк попытался выдать за зебру осла, покрашенного в черно-белый цвет.

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